Kabinettsplanung Bundesregierung will 25-Prozent-Schwelle bei Übernahmen senken

Der Einstieg der KfW bei 50Hertz sollte dabei nur für den Übergang „im Rahmen einer Brückenlösung“ sein, teilten Bundeswirtschaftsministerium und Bundesfinanzministerium damals mit. Das heiße, „die Anteile sollen perspektivisch weiterveräußert werden“. Noch ist allerdings unklar, wann die KfW die Anteile wieder verkaufen wird. Die Überlegungen der Bundesregierung zum Umgang mit den Anteilen der KfW am Stromnetzbetreiber 50Нertz seien noch nicht abgeschlossen, heißt es in einer Antwort des Wirtschaftsministeriums an die Grünen-Abgeordnete Katharina Dröge, die der WirtschaftsWoche vorliegt. Dies beinhalte „auch die Frage der kurz- bis mittelfristigen Veräußerung an Dritte“.