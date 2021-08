Kampf gegen Corona „Mit Hinweis auf die Sterblichkeit ließe sich eine Impfpflicht kaum rechtfertigen“

Wie stehen Sie zu einer branchenspezifischen Impfpflicht, etwa für medizinisches Personal?

Auch in diesem Fall wird man genau hinsehen müssen: Um welche Berufsgruppen und Einrichtungen geht es? Wie groß ist der Publikumsverkehr? Welche Personen treten in Kontakt, sind sie besonders schutzbedürftig? All das sind Gesichtspunkte, die man bei der Vermessung des Direktionsrechts von Arbeitgebern gegenüber ihren Mitarbeitern in die Überlegungen einstellen muss. Prinzipiell gilt: Pauschallösungen sind selten der richtige Weg.