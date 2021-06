Kampf gegen Corona Wer braucht noch Impfzentren?

Manchmal ist auch nicht der Impfstoff am knappsten in den Zentren, sondern die Ärzte. So will der brandenburgische Kreis Elbe-Elster sein Zentrum Ende Juli schließen, weil die Mediziner, die zuvor in der Halle impften, dies nun in den eigenen Praxen tun. Im Landkreis soll dann aller Impfstoff gleich an die Praxen ausgeliefert werden. Um auch Menschen ohne festen Arzt zu erreichen, organisierten mehrere Praxen bereits in einem Autohaus eine Impfaktion an einem Wochenende.



