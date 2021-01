Kampf gegen das Coronavirus Erste Corona-Beschlüsse: Bewegungsfreiheit wird stark beschränkt

Die seit dem 16. Dezember geltende Schließung von weiten Teilen des Handels und der Gastronomie soll dem Entwurf zufolge beibehalten werden.



Zudem wollen Bund und Länder die Schulen bis Ende Januar geschlossen halten. Bei einer „deutlichen Verbesserung des Infektionsgeschehens“ soll in einzelnen Ländern zunächst in den Jahrgängen eins bis sechs eine Rückkehr zum Präsenzunterricht ab Anfang Februar ermöglicht und in einem weiteren Schritt Hybridunterricht (Wechselmodell) verlängert werden, heißt es. Noch offen war, ob bereits im Januar für Grundschüler bei zurückgehenden Infektionen Wechselunterricht angeboten werden kann.

Mehr zum Thema: Es ist nur noch reine Formsache: Bund und Länder verlängern voraussichtlich am Dienstag den Corona-Lockdown. Was das für die Unternehmen bedeutet.