Kampf gegen die vierte Coronawelle Welches Bundesland am besten boostert

Seit Kurzem aber zieht die Kurve wieder merklich an. Mehr als eine halbe Millionen Impfungen pro Tag sind mittlerweile wieder die Regel und nicht mehr die Ausnahme. Allein: Der zweite Vakzin-Welle geht zum weit überwiegenden Teil aufs Konto der Booster, also der Auffrischungsimpfungen. Erstimpfungen sind weiterhin eine Seltenheit. Sprich: Die Skeptiker zögern weiter. Aber die Überzeugten sind jetzt noch überzeugter, wollen noch mehr Schutz gegen das Virus.



Die Hauptstadt sei Spitzenreiter beim Boostern, lobte sich unlängst die Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD). Berlin profitiere nun davon, dass man auch im ruhigen Sommer zwei Impfzentren aufgelassen habe. Ein Blick in die Daten des Robert Koch Instituts offenbart, dass die Aussagen stimmt. Jeder Zehnte unter den Geimpften in der Hauptstadt hat schon Piks Nummer drei erhalten. Das ist der bundesweite Bestwert.