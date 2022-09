Kampf gegen Geldwäsche: „Wir brauchen mehr Durchsuchungen von Usmanow und Co.“

Jetzt regiert FDP-Chef Christian Lindner als Bundesfinanzminister selbst mit. Die Latte liegt also ganz weit oben, wenn es in dieser Legislatur um Fortschritte bei der Geldwäschebekämpfung geht. Anfang Februar reiste Lindner zu seinem italienischen Amtsbruder, der ihm dabei auch das Erfolgsmodell seiner Guardia di Finanza, der italienischen Finanzpolizei, vorstellte. Diese Behörde schien Lindner zu begeistern. Sie ist erfolgreich im Kampf gegen Schmuggel, Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Der Zeitpunkt war gut gewählt, denn der mit Sorge erwartete Bericht der Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF), die die Zustände der Geldwäschebekämpfung in den Ländern bewertet, ließ nichts Gutes für Deutschland erwarten. Zu guter Letzt brachten auch noch die Sanktionen gegen das Putin-Regime zu Tage, dass sich nicht nur die Mafia-Ganoven in Deutschland unbehelligt und sicher fühlen können, sondern auch die milliardenschweren Oligarchen. Deren Vermögenswerte sind in Deutschland gut versteckt, weil Deutschland keinen wirklichen Überblick über die Eigentumsverhältnisse bei den beweglichen und unbeweglichen Vermögen hat und auch keine Behörde gezielt nach verdächtigem, sanktioniertem und ungeklärtem Vermögen sucht.