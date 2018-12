 Kampf gegen Terror: Polizei nimmt mutmaßlichen IS-Unterstützer in Hamburg fest

HamburgDie Hamburger Polizei hat einen 18-Jährigen verhaftet, der die IS-Terrormiliz unterstützt haben soll. Der Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft und algerischen Wurzeln habe in sozialen Medien unter anderem zur Tötung von Polizisten aufgerufen und versucht, Dritte zu bewegen, sich dem Islamischen Staat (IS) anzuschließen, teilte die Polizei am Sonntag mit.