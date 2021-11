Kampf um CDU-Vorsitz Prominente Manager und Unternehmer unterstützen die Wahl von Merz

Aber auch norddeutsche Manager wie Christian von Boetticher, Geschäftsführer des Lebensmittelherstellers Peter Kölln (Köllnflocken) und Joachim von Schorlemer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Bank Ing-DiBa und Landesvorsitzender des hessischen Wirtschaftsrats, unterstützen Friedrich Merz. Ein ebenfalls prominenter und in Wirtschaft und Politik bestens verdrahteter Unternehmer auf der Seite von Merz ist Arndt Kirchhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Kirchhoff-Gruppe mit Sitz in Iserlohn. Kirchhoff sitzt in den Leitungsgremien der wichtigsten deutschen Wirtschaftsverbände und verfügt auch in der Berliner Politik über großen Einfluss.