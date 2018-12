Kampf um CDU-Vorsitz Wettbewerb belebt das Geschäft

Die Kandidatenkonferenzen legen offen, dass sich die Parteiführung womöglich über Jahre hinweg hauptsächlich mit bürgerlichen Randthemen beschäftigt hat. Oder marktwirtschaftlich gesagt: Sie hat am Bedarf der Wähler vorbeiregiert. In der Wirtschaft führt eine solche Vergessenheit oder Ignoranz zu Kundenenttäuschung, Absatzeinbußen, Marktanteilsverlusten. Nichts anderes hat die CDU in den letzten Jahren auch erlebt. Der Konkurrenzkampf von Annegret Kramp-Karrenbauer, Friedrich Merz und Jens Spahn hat bereits dazu geführt, dass die Zustimmungswerte der Union wieder nach oben zeigen.



Oder ökonomisch gesprochen: Wettbewerb belebt das Geschäft. Leider ist die Politik insgesamt noch viel zu oligopolistisch ausgerichtet. Aber das kann sich ja nun ändern.