Kampf um die Straße Wie der Verkehr der Zukunft aussieht

Inwiefern?



Durch Greta Thunberg und den internationalen Gruppenbildungsprozesse in der jungen Generation erleben wir etwas, worauf ich lange gehofft habe. Greta Thunberg und das Team, das sie unterstützt, machen eine wahnsinnig gute Arbeit. Das ist natürlich auch das Ergebnis technologischer und kultureller Veränderungen der vergangenen Jahre. Wie schnell Informationen sich dank der Social-Media-Kanäle in der Welt verbreiten, ist etwas völlig Neues und versetzt junge Menschen in die Lage, Meinungsbildung im globalen Kontext zu betreiben. Gleichzeitig erleben wir sozialkritische Bewegungen in vielen Teilen der Welt, in Hong Kong, im Iran, in Venezuela. Zwischen vielen dieser Bewegungen findet ein Austausch statt. Informationen, Positionen und Taktiken fluktuieren heute um die ganze Welt. Deswegen bin ich heute optimistischer, dass Änderungen möglich sind, als ich das noch vor einem Jahr war. Ohne Fridays for Future hätten wir keinen Green New Deal auf der Europäischen Ebene und keine Debatte über ein Klimapaket in Deutschland.