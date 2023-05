Kampfjets Eine ernsthafte Nato-Chance für Kiew!

Die Debatte um Kampfjets läuft genau gleich ab wie frühere: Erst will der Westen gar keine Waffen schicken, dann prescht ein Partner vor, und schließlich öffnet die Nato ihre Arsenale doch. Irgendwann kommt das Kriegsgerät im Kampf gegen Russland an. Diesmal gilt: Ukrainische F-16-Piloten werden frühestens in sechs Monaten bereit sein.