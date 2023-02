Kampfpanzer für die Ukraine „Die Zeitenwende wirkt wie ein Katalysator“

Wie sehr ist das Interesse an Ihrem Museum seit dem Beginn von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und der Debatte um Waffenlieferungen gewachsen?

Die Aufmerksamkeit für das Thema ist enorm und hat seit der Debatte um die Leopard-2-Lieferung noch einmal eine ganz neue Dimension bekommen. Allein am ersten Tag nach der Winterpause kamen über 200 Leute, wir hatten nur mit einigen Dutzend gerechnet. Auch auf unseren Social-Media-Kanälen gibt es mehr Interesse. Das Bedürfnis nach Wissensvermittlung und Einordnung scheint also sprunghaft größer zu werden, was mich sehr an die Corona-Zeit erinnert.