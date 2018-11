Kandidat für CDU-Spitze Wie die AfD Merz attackieren will

Merz hat sich seit Bekanntwerden seiner Kandidatur bereits mehrfach gegen Kritik an seinen Tätigkeiten in der Finanzwirtschaft gewehrt und dabei etwa Steuertricks wie die Cum-Ex-Deals verurteilt. Der CDU-Politiker wies besonders Vorwürfe zurück, Blackrock sei eine „Heuschrecke“. Nichtsdestotrotz hält die Kritik an seiner Wirtschaftskarriere vielerorts an. So gab es etwa Forderungen der Anti-Korruptions-Organisation Transparency Deutschland: „Friedrich Merz wird den Mitgliedern der CDU erklären müssen, wie er sich in seinen diversen Funktionen in der Finanzwirtschaft für ein gesellschaftlich verantwortliches Handeln seiner Auftraggeber eingesetzt hat - etwa als Aufsichtsrat der Privatbank HSBC Deutschland, die in Cum-Ex-Geschäfte verwickelt war“, sagte die Transparency-Vorsitzende Edda Müller. „Er muss zeigen, wie er diese Erfahrungen für eine gemeinwohlorientierte Politik einsetzen will.“