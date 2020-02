Kandidaten stehen fest Und jetzt CDU: zur Sache!

Ist wiederum Norbert Röttgen an den Sorgen und Nöten normaler Bürger interessiert? Will er damit überhaupt vertraut sein? Hat er, jenseits von Huawei-Kritik und Klimaschutz, ein wirtschaftspolitisches Profil? Und wenn ja, welches genau? Röttgen kann elegant wie kaum ein anderer das transatlantische Verhältnis sezieren, aber könnte er auch Oderflut und Gummistiefel?



Und ist, schließlich, Armin Laschet dazu in der Lage, Profil nicht nur auszulagern (an knorrige Innenminister oder liberale Koalitionspartner), sondern selbst eines zu entwickeln? Treibt er zum Beispiel die Energiewende voran? Will er Steuern senken? Wie steht er zur Rente mit 69?Wie würde er agieren, wenn Deutschland wieder mehr Flüchtlinge erreichten?



Fragen über Fragen. Und satte zwei Monate Zeit, sie zu adressieren und zu beantworten. Hoffentlich.