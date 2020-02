Kandidatur für CDU-Vorsitz Eine überfällige Verteidigung des Friedrich M.

So wurde Merz vergangene Woche vorgeworfen, Journalismus für verzichtbar zu halten. Dabei sinnierte er nur über den relativen Bedeutungsverlust traditioneller Medien. Der schmerzt mich zwar, ist aber Realität.



In dieser Woche wurde Merz aus der politischen Mitte verbannt, weil er sagte, Rechtsradikalismus lasse sich auch zurückdrängen, indem Clankriminalität thematisiert werde. Das war eine mutwillige Verkürzung, weil Merz in der gleichen Veranstaltung offen wie selten zuvor sagte: „Wir haben über viele Jahre das Problem des Rechtsradikalismus massiv unterschätzt.“ Ihm also zu unterstellen, sich nicht klar vom rechten Rand abzugrenzen – oder schlimmer noch: nahezulegen, Merz versuche, sich mit diesem gemein zu machen – ist unlauter.



Natürlich ist Friedrich Merz ein eher konservativer Vertreter der CDU. Aber wo bittschön ist das Problem? Die Christdemokraten sind eine Partei der Mitte. Also ist auch Friedrich Merz ohne Zweifel Teil dieser Mitte.



