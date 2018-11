Kandidatur für den Parteivorsitz Merz und die schwärende Wunde der CDU

„Die Partei ist geradezu elektrisiert von dem Gedanken, dass Friedrich Merz Parteivorsitzender werden kann“, sagte der Chef des Parlamentskreises Mittelstand in der Unionsfraktion, Christian von Stetten. Jüngere Menschen inner- und außerhalb der CDU werden das vermutlich nicht so ganz nachvollziehen können. Denn hier meldet sich die alte, vormerkelsche Partei zurück. Dass der einstige Fraktionsvorsitzende Angela Merkel 2002 nicht nur den Fraktionsvorsitz notgedrungen überließ, sondern sich daraufhin schrittweise aber relativ sang- und klanglos in die Privatwirtschaft verabschiedete, war in all den Merkel-Jahren danach eine nie ganz verheilte, schwärende Wunde der Wirtschaftsliberalen und Konservativen in der Partei.