Kandidatur für die AfD Max Otte lässt Amt als Chef der Werte-Union ruhen

Der Chef der erzkonservativen Werte-Union, Max Otte, lässt wegen seiner Kandidatur für das Amt des Bundespräsidenten auf Vorschlag der AfD sein Spitzenamt in dem Verein ruhen. „Aus Respekt vor dem Amt des Bundespräsidenten und seiner Würde lasse ich mein Amt als Vorsitzender der Werte-Union sowie alle anderen parteipolitischen Aktivitäten bis nach der Wahl der Bundesversammlung“ am 13. Februar ruhen, erklärte Otte am Mittwoch.