Kanzler Olaf Scholz „Niemand sollte mutwillig unser Land schlecht reden“

In der Migrationsdebatte äußert der Bundeskanzler deutliche Kritik an Forderungen nach einer Obergrenze für Flüchtlinge. Die Regierung tue alles, was in ihrer Macht steht. „Eines finde ich aber schwer erträglich: Wenn Politiker mit platten Forderungen wie Obergrenzen durchkommen – ohne konkrete Handlungsvorschläge zu unterbreiten. Mit heißer Luft wird nur die Stimmung im Land aufgeheizt. Auf komplexe Fragestellungen einfache Antworten zu geben, klappt in der Regel nicht“, sagte Scholz.



CSU-Ministerpräsident Markus Söder hatte jüngst eine Integrationsgrenze von 200.000 Flüchtlingen gefordert.