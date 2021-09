Kanzlerkandidat Armin Laschet Lebenslauf, Gehalt und politische Laufbahn des CDU-Politikers

Nachdem im Juni 2021 Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in den Fokus rückte, weil sie angeblich ihren Lebenslauf aufgrund fehlerhafter Angaben angepasst habe, berichtete das Nachrichtenportal „t-online“ anschließend, dass auch in Armin Laschets Lebenslauf fehlerhafte Angaben zu finden seien. So soll er eine Lehrtätigkeit an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen, der er zwischen 1999 und 2015 nachging, in seinem offiziellen Lebenslauf nicht angegeben haben.