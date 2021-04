Kanzlerkandidat der Union Jetzt muss Armin Laschet liefern

In seinem ökonomischen Denken bezieht sich Laschet oft auf Ludwig Erhard, aber tatsächlich hat er seine Wirtschaftspolitik vor allem als Industriepolitik angelegt. Wahrscheinlich blieb ihm in NRW kaum etwas anderes übrig, in einem Bundesland, das durch den Niedergang von Kohle und Stahl Jahrzehnte lang harten Brüchen und Veränderungen ausgesetzt war. Dass ein so umwälzender Strukturwandel wie zuletzt der Ausstieg aus der Kohle nur gelingen kann, wenn der Staat die unvermeidbaren Härten abfedert, hat sein Verständnis von Marktwirtschaft geprägt. Das schlägt sich auch politisch nieder: Laschet wusste von Beginn an, dass er als CDU-Politiker im SPD-dominierten Nordrhein-Westfalen nur Erfolg haben würde, wenn er die Masse der Arbeiter und Angestellten überzeugen kann – ebenso wie es CSU seit Jahrzehnten in Bayern schafft.