Kanzlerkandidat der Union Jetzt muss Armin Laschet liefern

Erste Hinweise auf sein Programm gab Laschet bereits vor zwei Wochen in einer Grundsatzrede im Konrad-Adenauer-Haus. Da gab es zwar viel Bekanntes, wie mehr Europa, bessere Aufstiegschancen für Zuwanderer und größere Toleranz in der Gesellschaft. Überraschend war jedoch, wie deutlich er die Wirtschaftspolitik und den ökologischen Umbau der Industrie in den Mittelpunkt stellt – auch in klarer Abgrenzung zu den Grünen. Laschet will mehr Unternehmergeist fördern und Deutschland in ein Land der „Macher und Macherinnen“ verwandeln, wie er betont.



Die Überschriften für seinen „Deutschlandplan“ sind bereits fertig, aber das ganze Wahlprogramm wird wohl erst Ende Mai stehen. Die Bundesfachausschüsse der CDU arbeiten schon seit Wochen an den einzelnen Kapiteln – Laschet setzt wie seine unglückliche Vorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer auf eine breite Einbindung der Partei. Auf der Internetseite „mitmachen.cdu“ können sich Mitglieder und interessierte Außenstehende zu Wort melden. Eindeutig ist auch das Motto der Kampagne: „#zusammenmachen“. Dass es einigen in der CDU wie etwa Friedrich Merz dabei zu langsam geht, ist dem CDU-Chef bewusst. Aber angesichts der Spannungen in der Partei ist ihm ein möglichst großer Konsens bei den Inhalten wichtiger als die Geschwindigkeit – Laschet will eben eher zusammenführen als antreiben. Außerdem stehe aktuell ohnehin die Bekämpfung der Pandemie im Vordergrund und nicht das Wahlprogramm, heißt es im Konrad-Adenauer-Haus.