Kanzlerkandidat Wer 2021 Scholz wählt, kann nicht sicher sein, dass er Scholz bekommt

In den ersten Kommentaren wurde die Scholz-Nominierung durchaus als Coup interpretiert: während die Union bisher über keinen Kandidaten verfüge und dazu noch in Richtungskämpfe verwickelt ist, könne die SPD jetzt mit klarem Personaltableau den politischen Gegner vor sich her treiben.



Doch ist das wirklich so? In der repräsentativen Demokratie kommt den Führungspersönlichkeiten zwar eine enorme Bedeutung zu. Sie bündeln in sich die Ideen einer Partei. Die Person ist dabei durchaus wichtiger als die Einzelheiten der Programmatik. Aber ein völlig von der Partei abgelöster Kandidat geht eben auch nicht – und um exakt darum handelt es sich bei der Personalie Scholz. Wer den Finanzminister wählt, dem muss klar sein, was wer alles mitwählt: er/sie wählt die Enteignungsfantasien eines Kevin Kühnert ebenso mit wie die Distanzierung der Parteiführung von der Bundeswehr, er/sie wählt pauschalen Rassismusverdacht gegen die Polizei und er/sie wählt eine Partei, die inzwischen in ihrer Diktion kaum noch von der Linkspartei zu unterscheiden ist. Und damit ihre Freiheitstradition aufgegeben hat.