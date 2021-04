Kanzlerkandidatin Baerbock Die Schonzeit für die Grünen ist vorbei

Nerven behalten und weniger Erfahrung wettmachen, als andere in diesem Wettkampf ums Kanzleramt vorweisen – das wird im anbrechenden Wahlkampf alle Auseinandersetzungen begleiten, in die die Grünen mit ihrer Chefin einsteigen. „Ich trete für Erneuerung an, für Stillstand stehen andere“, sagt Baerbock nun selbstbewusst dazu, dass sie noch nie Ministerin oder Fraktionschefin war.