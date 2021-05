Kanzlerkandidatin in der Kritik Das sagen die Grünen zu den Baerbock-Boni

Was hat es mit dem „Corona-Bonus“ auf sich?

Die Grünen teilen mit, dass 2020 einmalig für alle Beschäftigten der Bundesgeschäftsstelle sowie für alle Mitglieder des sechsköpfigen Bundesvorstandes eine coronabedingte Sonderzahlung von 1500 Euro geleistet wurde. Im März hatte die Politikerin ihr Weihnachtsgeld und den Corona-Sonderbonus dem Bundespräsidenten nachgemeldet. Außerdem habe sie vorher alles dem Finanzamt gemeldet und korrekt versteuert, erklärte Baerbock in der ARD. Allerdings dürfte der Corona-Bonus nicht unter die Steuerpflicht fallen, der nach Darstellung des Bundesfinanzministeriums vor allem für Kranken-Pflegerinnen und -Pfleger sowie für Supermarktangestellte und andere systemrelevante Beschäftigte gedacht ist, die besonders anstrengende Arbeit durch die Pandemie zu verrichten haben. Der Bonus soll nach Ministeriumsangaben anders als Weihnachtsgeld steuerfrei bleiben.



