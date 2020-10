Kanzlerkandidatur Peter Altmaier will über die K-Frage erst im April oder Mai entscheiden

Zur Diskussion über eine Verschiebung des für den 4. Dezember geplanten CDU-Parteitags mit der Wahl des neuen Vorsitzenden sagte Altmaier: Die Entscheidung, ob ein Parteitag stattfinden solle, könne sich „nur an einer Frage ausrichten: dem Pandemiegeschehen in Deutschland“. Im Augenblick seien die Zahlen „viel zu hoch“, erklärte er. „Nirgendwo in der Republik finden größere Veranstaltungen statt.“ Am Montag will die CDU-Spitze eine Entscheidung darüber treffen.