Kanzlerkandidatur Spahn: Zu K-Frage sollten sich Parteiführungen einig werden

Digitalstaatsministerin Dorothee Bär (CSU) hingegen bekräftigte ihre Unterstützung für den bayerischen Ministerpräsidenten Söder. Es habe in der Sitzung am Dienstag ein „ganz klares Meinungsbild in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion“ für Söder gegeben. Wenn man gewinnen will, dürfe man „den Besten nicht auf der Bank sitzen“ lassen“, sagte sie. Zugleich drang auch sie angesichts der schwachen Unionswerte in den Wahlumfragen auf eine schnelle Klärung.