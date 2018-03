Kanzlerwahl: Bundestag wählt Merkel zum vierten Mal zur Kanzlerin – aber nur knapp

Weil das Grundgesetz einen bestimmten Verlauf vorschreibt, werden einige Regierungslimousinen die rund zwei Kilometer zwischen dem Reichstag und dem Schloss Bellevue am Mittwoch mehrfach hin und her pendeln. Nach der Wahl holte sich die Kanzlerin im Schloss Bellevue, dem Amtssitz des Bundespräsidenten, ihre Ernennungsurkunde ab. Am Mittag wird sie im Bundestag von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) vereidigt.