Kapitalgedeckte Rente Was die Performance des Atomfonds für die Aktienrente erwarten lässt

Das soll allerdings nun passieren. Noch im Februar will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) ein lange angekündigtes Rentenpaket vorlegen. Ziel müsse es sein, dass sich „alle Generationen auf das System der Alterssicherung in Deutschland verlassen können“. Für Heil bedeutet das: Er will unbedingt an der sogenannten doppelten Haltelinie festhalten.