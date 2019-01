 Karl-Josef Laumann: CDU: Grundrente entscheidend für ganze Generation in Ostdeutschland

Mit der schnellen Einführung einer Grundrente wollen die Christdemokraten eine ganze Generation Ruheständler absichern und auch AfD-geneigte Wähler wieder an sich binden. Eine gesetzliche Rente über Hartz-IV-Niveau sei wegen der Umbrüche nach der Wiedervereinigung für viele in Ostdeutschland nicht leicht zu erreichen, urteilt der Chef des Unions-Sozialflügels, Karl-Josef Laumann (CDU), in der WirtschaftsWoche. „Eine ganze Generation in Ostdeutschland fordert da Gerechtigkeit“, sagt Laumann, der Chef der Arbeitnehmervereinigung CDA und NRW-Sozialminister ist. In Sachsen, Thüringen und Brandenburg wird 2019 gewählt.