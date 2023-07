Karlsruhe bremst die Regierung Der Heizungs-Eklat offenbart Arroganz und Ahnungslosigkeit

Das Gesetz ist grundsätzlich richtig. Deutschland hinkt beim Klimaschutz deutlich hinterher. Ein Umbau bedeutet nicht nur Anstrengungen, sondern ist auch eine Möglichkeit, technologisch innovativ zu bleiben. Wenn hier Klimaschutz weiter erprobt und ertüftelt wird, kann das in wichtige Innovationen und Anwendungen münden.



Lesen Sie auch: Der monatelange Streit um die Kindergrundsicherung steht für vieles, was schief läuft in der Ampel. Vor lauter Verteilungskampf gerät der Fortschritt in Vergessenheit.



Die Ampel-Regierung hat aber auch noch andere gravierende Fehler gemacht, hat gerade in wirtschaftlich wichtigen Fragen mal ahnungslos, mal unzuverlässig agiert. Das muss sich ändern.