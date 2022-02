Karlsruhe Verfassungsgericht lehnt Eilanträge gegen Impfpflicht für Klinikpersonal ab

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts (RKI) gab es in Deutschland zuletzt binnen sieben Tagen 420.000 Arztbesuche wegen Covid-19. In der vergangenen Woche habe sich die Zahl entsprechender Arztbesuche im Vergleich zur Vorwoche noch deutlich gesteigert, geht aus dem am Donnerstagabend veröffentlichten RKI-Wochenbericht hervor. Seit dem Jahreswechsel stieg die Zahl der Arztbesuche demnach an, und in fast allen Altersgruppen werden die Werte voriger Corona-Wellen deutlich überschritten.



Mehr zum Thema: In Pflege- und Gesundheitsberufen gilt bald die Impfpflicht. Eine Arbeitsrechtlerin erklärt, wer auf Ausnahmen hoffen darf – und warum den Gesundheitsämtern eine Klagewelle droht.