Strack-Zimmermann hat auf dem Dreikönigstreffen der FDP erzählt: „Wer glaubt denn, dass, wenn Putin Erfolg hat, er aufhört? Wer ist denn noch so naiv, das zu glauben? Mir sagte neulich eine Frau: Also, zwischen Weihnachten (Anm: also den Feiertagen) hätte es ja auch mal ein Moratorium geben können. Mein Gott, dieser Stress ist ja nicht mehr zu ertragen. Da habe ich gesagt: Rufen Sie doch in Moskau an. Damit Sie keinen Stress haben.“