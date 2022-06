Kartellamt Kartellamt soll mehr Möglichkeiten gegen Ölkonzerne bekommen

Wettbewerbsverstöße der Mineralölkonzerne sind in der Praxis kaum nachzuweisen, wie das Wirtschaftsministerium beklagt. Der Markt sei sehr transparent, Unternehmen wüssten also über die Preise ihrer Konkurrenten Bescheid und könnten sich schnell anpassen. Deswegen will Habeck unabhängig von nachgewiesenen Verstößen im Kartellrecht eine „Entflechtungsmöglichkeit“ schaffen. Sie solle an klar definierte Bedingungen geknüpft sein und nur als letztes Mittel zur Anwendung kommen. „Sie bietet aber die Chance, verfestigte Märkte aufzubrechen und so für mehr Wettbewerb zum Schutz der Verbraucherinnen und Verbraucher zu sorgen.“ Details werden in dem Papier noch nicht genannt.