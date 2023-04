Kartellrecht: Regierung will Kartellamt stärken - Kabinett soll Mittwoch grünes Licht geben

Die Bundesregierung will am Mittwoch im Kabinett eine Novelle des Kartellrechts beschließen. Das verlautete am Dienstag aus Kreisen des federführenden Wirtschaftsministeriums. Es handele sich um die größte Reform in diesem Bereich seit Jahrzehnten. Das Kartellamt solle mit neuen Eingriffsmöglichkeiten deutlich gestärkt werden.