Kassen-Statistik: Krankenkassen stellen etwas weniger Behandlungsfehler fest

BerlinDie gesetzlichen Krankenkassen haben im vergangenen Jahr etwas weniger Behandlungsfehler in Kliniken und Arztpraxen festgestellt. Nach Patienten-Beschwerden wurden 13.519 Gutachten geschrieben und dabei in 3337 Fällen Fehler und Schäden bestätigt, wie der Medizinische Dienst der Kassen am Dienstag mitteilte. Im Jahr 2016 hatte es 3564 solcher Fälle gegeben. Tatsächlich auch Ursache für Schädigungen waren Fehler nun in 2690 (Vorjahr: 2948) Fällen. Zwei Drittel aller Vorwürfe betrafen Behandlungen in Krankenhäusern.