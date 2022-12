Katastrophenschutz Bundesweiter Warntag: Probealarm ließ Handys schrillen

08. Dezember 2022 | Quelle: dpa

Eine Probewarnung, die über Cell Broadcasting versandt wurde, als Push-Nachricht auf einem Smartphone. Bild: Bild: dpa

Ein Probealarm hat am bundesweiten Warntag in Deutschland um 11.00 Uhr viele Handys schrillen lassen. In Gemeinden, wo Sirenen installiert sind, hörten die Anwohner zudem einen lauten Heulton.