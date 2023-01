Katholische Kirche Bundesweites Trauergeläut zur Beisetzung von Benedikt

03. Januar 2023 | Quelle: dpa

Ein Kondolenzbuch für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. in der Apostolische Nuntiatur in Berlin. Bild: Bild: dpa

Am Donnerstag sollen für Benedikt die Glocken läuten: Die Deutsche Bischofskonferenz hat den 27 katholischen Bistümern in Deutschland empfohlen, am 5. Januar gegen 11.00 Uhr bundesweit ein Trauergeläut zu ermöglichen. Das teilte die Bischofskonferenz der Deutschen Presse-Agentur mit. Der emeritierte Papst Benedikt XVI. wird am Donnerstag in Rom beigesetzt.