Katholische Kirche: Weniger Gläubige, aber immer mehr Geld

Rolf Steinhäuser will nichts beschönigen: „Natürlich sind die Zahlen schlecht“, predigt der Kölner Weihbischof von der Kanzel des Doms zu dem versammelten Gläubigen. Viele sind es an diesem Abend Ende Juni nicht, die zum Hochfest der Apostel Petrus und Paulus in die Kirche gekommen sind. Nur auf knapp der Hälfte aller Bänke sitzen und beten an diesem Abend Kölner Katholiken - obwohl das Erzbistum an diesem Mittwoch Ende Juni das Patrozinium des Kölner Doms St. Petrus feiert.