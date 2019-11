Kaufverhalten in Ost und West „Im Westen mehr Weichspüler, im Osten mehr Seife“

Generell werde im Osten mehr Damenoberbekleidung, im Westen mehr Sport und Multimedia nachgefragt. „Gleichauf liegen Herrenmode, Haushaltselektronik, Heimtextilien“, heißt es bei Otto. Via Ebay bestellen Ostdeutsche deutlich häufiger historische Baustoffe wie alte Fensterflügel oder Türklinken. Auch Schwimmbecken, Landkarten und Angelbedarf sind laut den Experten des Online-Marktplatzes im Osten beliebter als im Westen. Dafür werden Artikel aus der Ebay-Kategorie Golf dreimal so häufig in den Westen verkauft. Auch Teppiche, Noten und Songbooks finden überwiegend Westkäufer.