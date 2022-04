Kehrtwende bei der Gasförderung an der Küste „Natürlich sind die Menschen auf der Insel unglücklich über eine Bohrplattform“

WirtschaftsWoche: Wird in Niedersachsen bald viel mehr Gas gefördert?

Bernd Althusmann: Fast alles Gas, das in Deutschland gewonnen wird, stammt aus Niedersachsen, aus herkömmlichen Gasvorkommen unter der Erde. Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sind in der Politik einige Gewissheiten über den Haufen geworfen. Weil wir vom russischen Gas loskommen müssen, reichen diese Vorkommen wohl nicht mehr wie bisher geplant für sieben Jahre. Wir werden mehr fördern und vor allem importieren müssen. Unter Kriegsbedingungen geraten wir andernfalls schon im kommenden Winter in einen Erdgas-Engpass. Die Industrie und Privatverbraucher benötigen Gas aber noch mehrere Jahre. Aus dem Ausland werden wir auch nicht so einfach Ersatz bekommen.