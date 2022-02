Kehrtwende bei KfW-Förderung Das KfW-Hickhack ist nur ein Vorgeschmack

Hinter den Kulissen von Baubranche und Ministerien klingen bereits erhebliche Zweifel an, ob der Betrag für alle anfallenden Aufgaben reichen kann: Ob er die gewünschten sozialen und ökologischen Ergebnisse wirklich liefert? Beispiel eins: Gibt es für den ambitionierten Sozialwohnungsbau ab 2023 schärfere ökologische Ziele, wird er teurer. Beispiel zwei: Eine vorgezogene Finanzierung der EEG-Umlage aus dem Bundesetat bedeutet riesige Kosten und damit zwangsläufig Kürzungen in anderen Töpfen. Letztes Beispiel: Richtig rot wird die Rechnung, sobald das Wirtschafts- und Klimaministerium an Ostern sein neues Gesetzespaket zur Energiewende und das Instrument der Klimaschutzverträge vorstellt. Diese Verträge mögen durchaus sinnvoll sein, sie werden aber allein für die Transformation der Stahlbranche Milliarden kosten.