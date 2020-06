Keine Abwrackprämie für Verbrenner Autobauer machen gute Miene zum Konjunkturpaket

Die neuen Konjunkturhilfen der Bundesregierung werden von der Autobranche mit gemischten Gefühlen aufgenommen. Der Verband der Automobilindustrie (VDA) bedauerte am Donnerstag, dass es die als Anschub in der Coronakrise erhoffte Neuauflage der Abwrackprämie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor nicht geben wird. Die Senkung der Mehrwertsteuer und die Verdopplung des staatlichen Anteils an der E-Auto-Prämie könnten aber einen Beitrag leisten, um die schwache Autonachfrage anzukurbeln. VDA-Chefin Hildegard Müller stellte in Aussicht, dass die im Verband organisierten Hersteller die Mehrwertsteuersenkung „in vollem Umfang“ an die Kunden weitergeben werden. Die einzelnen Unternehmen prüften zudem, inwieweit deren Wirkung durch eigene Maßnahmen verstärkt werden könne.