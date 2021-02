Keine Einigung beim Lieferkettengesetz Es kracht gewaltig zwischen Altmaier und Heil

In einem Brief, der der WirtschaftsWoche vorliegt, erhebt der Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, Ulrich Nußbaum, heftige Vorwürfe gegen seinen Amtskollegen im Arbeitsministerium, Björn Böhning (SPD). „Leider musste ich zur Kenntnis nehmen, dass Sie – entgegen des besprochenen Verfahrens – die Ressortabstimmung über den Referentenentwurf eines Gesetzes über die menschenrechtliche Sorgfaltspflicht in Lieferketten vom 15. Februar 2021 mit einem Text eingeleitet haben, der nicht mit mir konsentiert worden ist“, schreibt Nußbaum an Staatssekretär Böhning. „Darüber hinaus wundere ich mich, dass Sie offensichtlich noch vor Abschluss der Ressortabstimmung Verbände und Länder befassen wollen. Ich widerspreche Ihrem Vorgehen ausdrücklich und gebe zudem nicht mein Einverständnis für die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs auf der Homepage des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales“. (Den Entwurf im Original können Sie hier herunterladen und einsehen.)