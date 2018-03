Keine Entlastungen für Firmen: Keks-Fabrikant Werner Bahlsen wettert gegen Koalitionsvertrag

Bahlsen verweist in den Interview unter anderem auf auf die Steuerreform in den USA und beschlossene Entlastungen für Unternehmen in Frankreich und China. „Das alles setzt unser Land unter einen erheblichen zusätzlichen Wettbewerb. Und was macht die deutsche Politik? Bei den GroKo-Verhandlungen haben Union und SPD gar nicht darüber geredet“, sagte Bahlsen. Die deutsche Politik drehe sich viel zu sehr um sich selbst.