Keine generelle Sorge vor ausländischen Investitionen: SPD sieht China-Einstieg bei Daimler gelassen

BerlinDer wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Bernd Westphal hält den Einstieg eines chinesischen Großinvestors beim Autokonzern Daimler für unproblematisch. „Grundsätzlich sollten wir nicht das Signal senden, dass wir hier ausländische Investoren verprellen“, sagte Westphal am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. „Hier ist erst einmal jeder willkommen, wenn er sich an unsere Regeln hält.“ Ein solches Engagement von China in Deutschland sollte aber Anlass sein, gegenüber der asiatischen Wirtschaftsmacht auf Gleichbehandlung deutscher Investoren in China zu drängen.