Keine Zusammenarbeit Schäuble und Seehofer lehnen Koalition mit der AfD ab

Seehofer sagte der „Welt am Sonntag“: „Herr Gauland kann sagen, was er will: Es gibt keine Koalition zwischen Union und AfD. Nein, nein, nein!“ Schäuble riet seiner Partei, sich nicht damit abzufinden, dass mit der AfD eine Partei rechts von ihr inzwischen im Bundestag sitze. Die AfD-Wählerschaft speist sich nach seiner Auffassung aus einem verbreiteten Unbehagen, wie die moderne Welt sich entwickle.