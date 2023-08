Kernenergie Hauptsache, wir bleiben sauber!

In Schweden wie auch in vielen anderen europäischen Ländern gilt der auf der Basis von Kernkraft hergestellte Wasserstoff als grün – in Deutschland nicht.



Die drängende Frage aber, wie ein künftig CO2-freier Industriestandort wie Deutschland den riesigen Strombedarf seiner Wirtschaft aus rein grünen Quellen (zu wettbewerbsfähigen Preisen) decken wird, ist bis heute nicht überzeugend beantwortet. Weder gibt es genügend Ökostromanlagen, noch genügend Leitungen – und es fehlt auch an einer überzeugenden Antwort, wie die ab 2030 wegfallenden Kohlekraftwerke ersetzt werden sollen.