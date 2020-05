Kernkraft Atommüll: Bundesrat stoppt Gesetz zur Endlager-Suche

Der Bundesrat hat ein für die Suche nach einem Atommüllendlager wichtiges Gesetz zum Umgang mit Bodendaten vorerst gestoppt. Das Geologiedatengesetz bekam im Plenum am Freitag in Berlin nicht die notwendige Mehrheit. Die Grünen hatten vor der Sitzung angekündigt, nicht zuzustimmen, sie regieren in 11 von 16 Bundesländern mit.