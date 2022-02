KfW Habeck: Steuergeld für Förderprogramme sinnvoller einsetzen

Das Ziel der Regierung, jährlich 400 000 Wohnungen zu schaffen, sieht Habeck durch den Förderstopp nicht in Gefahr. „Die Ziele müssen erreicht werden durch eine soziale Wohnraumförderung - aber nicht durch die Gelder, die wir für den Klimaschutz bereitstellen.“ In den vergangenen Legislaturperioden sei es üblich gewesen, alles, was man habe finanzieren wollen, über Klimaschutzgelder zu finanzieren. Das müssen man wieder trennen.