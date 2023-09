KfW-Programm für E-Autos und Solarstrom „Dieses Solar-Förderprogramm ist ganz und gar nicht sinnvoll“

Was wäre besser?

Es ist viel sinnvoller, es so zu machen, wie es sich seit Jahrzehnten bewährt hat: Alle Erzeuger, auch die mit Solaranlagen auf dem Dach, speisen ihren Strom in das Netz ein, aus dem alle Verbraucher ihren Strom beziehen. Diese Idee der ganz persönlichen Strom-Vorratshaltung macht ökonomisch wenig Sinn. Wenn ich schon einen Speicher in meinem Keller habe, dann ist es sinnvoller, den Strom einzuspeichern, wenn er an der Börse gerade günstig ist – und ihn auszuspeichern, wenn die Preise an der Börse steigen.